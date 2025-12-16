01:16 ()
Кардифф Сити - Челси 16 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 16-12-2025 22:00
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/4 финала
Кардифф Сити
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Челси, которое состоится 16 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Челси
Лондон
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
31.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кардифф Сити1 : 2Челси
15.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Челси4 : 1Кардифф Сити
11.05.2014 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кардифф Сити1 : 2Челси
19.10.2013 Англия - Премьер-лига 8-й тур Челси4 : 1Кардифф Сити
13.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Челси4 : 1Кардифф Сити
01.11.2025 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Кардифф Сити
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Кардифф Сити
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Кардифф Сити
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити3 : 0
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Кардифф Сити2 : 1
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Челси
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Челси
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Челси
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
0 : 1
Кристал Пэлас
Миллуолл
1 : 1 4 : 2
Брентфорд
Астон Вилла
1 : 1 4 : 2
Суонси Сити
Ноттингем Форест
3 : 2
Бёрнли
Кардифф Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
0 : 2
Рексем
Рединг
2 : 0
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Вулверхэмптон
Эвертон
2 : 0
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
1 : 0
Линкольн Сити
Челси
1 : 2
Ливерпуль
Саутгемптон
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
3 : 0
Порт Вейл
Арсенал
0 : 2
1/8 финала
Гримсби Таун
Брентфорд
0 : 5
Уиком Уондерерс
Фулхэм
1 : 1 4 : 5
Рексем
Кардифф Сити
1 : 2
Суонси Сити
Манчестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
Кристал Пэлас
0 : 3
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
Вулверхэмптон
Челси
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
1/4 финала
Кардифф Сити
Челси
16.12
Манчестер Сити
Брентфорд
17.12
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
17.12
Арсенал
Кристал Пэлас
23.12

