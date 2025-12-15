Мануэль Нойер выбыл из строя на неопределённое время из-за травмы бедра

Дата публикации: 15-12-2025 21:46

Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не сможет выйти на поле в ближайшее время из-за травмы, полученной им в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца», который завершился вничью со счетом 2:2. О повреждении игрока сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Как стало известно, медицинская служба «Баварии» провела обследование, по итогам которого у Нойера диагностирован разрыв мышцы правого бедра. В настоящее время сроки возвращения опытного голкипера к тренировкам и играм остаются неизвестны. Представители клуба и врачи воздерживаются от прогнозов по времени восстановления, однако очевидно, что игроку потребуется длительная реабилитация.

Данный поединок для «Баварии» стал лишь вторым случаем в нынешнем сезоне, когда команда сыграла вничью - в остальных матчах подопечные Томаса Тухеля неизменно одерживали победу. Сейчас мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате, набрав 38 очков после 14 туров и занимая первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Мануэль Нойер провёл 12 из 14 матчей, в пяти из которых ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности, отразив все удары соперников.