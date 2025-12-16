01:15 ()
Гвадалахара - Барселона 16 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 16-12-2025 22:00
16 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/16. 1-й тур
Гвадалахара
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гвадалахара - Барселона, которое состоится 16 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гвадалахара
Гвадалахара
Барселона
Барселона
История личных встреч
02.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд Гвадалахара1 : 0
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд Гвадалахара2 : 1
20.12.2022 Кубок Испании 2-й раунд Гвадалахара0 : 3
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Гвадалахара2 : 1
02.09.2015 Кубок Испании 1-й раунд Гвадалахара0 : 2
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Барселона2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Барселона2 : 1
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 3 : 5Барселона
02.12.2025 Испания — Примера 19-й тур Барселона3 : 1
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Барселона3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Испании: «Гвадалахара» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
2-й раунд
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

