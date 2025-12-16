В «Роме» прокомментировали будущее Дибалы в команде

Дата публикации: 16-12-2025 01:23

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара поделился мнением по поводу текущего положения нападающего Пауло Дибалы в римском клубе.

«Будет ли Дибала частью будущего "Ромы"? Сейчас он находится в нашей команде, и мы очень этому рады. В данный момент все в клубе, включая самого Пауло, сосредоточены на ближайших играх и задачах текущего сезона. Дибала - игрок чемпионского уровня, который всегда проявлял исключительную преданность нашим цветам на протяжении всего времени, что выступает здесь. Его главная цель - полностью выкладываться на поле в каждом матче, и это то, что он стабильно доказывает, когда выходит на поле», - отметил Массара во время интервью для телеканала DAZN.

В текущем сезоне аргентинский нападающий уже принял участие в 13 матчах «Ромы» во всех официальных соревнованиях. За это время Пауло Дибала отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его вклад в атакующие действия команды по-прежнему остается значимым, а болельщики с нетерпением ожидают его новых ярких выступлений. Руководство клуба также подчеркивает важность присутствия Дибалы как на поле, так и в раздевалке, отмечая его профессионализм и лидерские качества.