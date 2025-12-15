Луис Каррион покинул должность главного тренера испанского «Овьедо»

Дата публикации: 15-12-2025 21:47

Испанский футбольный клуб «Овьедо» объявил о расторжении контракта с тренером Луисом Каррионом после серии неудачных выступлений команды. Руководство клуба приняло решение о смене тренера на фоне неудовлетворительных результатов в последнее время. При Каррионе команда не сумела добиться ни одной победы в восьми подряд матчах, что существенно подорвало позиции тренерского штаба. Решающий момент наступил после тяжелого поражения на выезде от «Севильи», где «Овьедо» уступил с разгромным счетом 0-4. Это поражение стало той самой последней каплей для руководства, которое и вынудило их действовать столь решительно.

Сейчас перед клубом стоит сложная задача - в кратчайшие сроки найти нового главного тренера, ведь уже в ближайшую субботу «Овьедо» ждёт непростой матч с командой «Сельта» из Виго, которая также борется за высокие места в чемпионате.

Каррион возглавил «Овьедо» в октябре 2025 года и успел провести у руля коллектива девять официальных встреч. За этот период команда четырежды сыграла вничью и потерпела пять поражений, не сумев ни разу порадовать своих болельщиков победой. Клуб опубликовал официальное заявление об уходе тренера на своем официальном сайте 14 декабря 2025 года. Теперь болельщики и эксперты с нетерпением ждут, кто станет следующим наставником и сможет ли он вывести команду из кризиса.