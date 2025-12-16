Рома с минимальным преимуществом одержала победу над Комо и приблизилась к лидерам Серии А

Дата публикации: 16-12-2025 01:28

15 декабря римская команда Рома одержала важную победу в матче 15-го тура Серии А сезона 2025/26, обыграв на своем поле клуб Комо.

Игра проходила на знаменитом стадионе Олимпико в Риме и завершилась минимальным счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный и решающий гол был забит на 61-й минуте. Уэсли Франса поразил ворота соперника после точной передачи от Матиаса Суле.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, выступающий за команду под руководством Джан Пьеро Гасперини, еще не вернулся в игру — игрок продолжает лечение мышечной травмы и пока не может выходить на поле.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома с 30 очками занимает четвертую строчку. Выше расположились Интер, у которого 33 очка, Милан с 32 баллами и лидер турнира Наполи с 31 очком. Команда Сеска Фабрегаса — Комо — идет на седьмой позиции, набрав 24 очка.

Результат этой встречи стал важным шагом для Ромы в борьбе за еврокубковые места, а также подтвердил уверенную игру коллектива в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Фанаты надеются, что после восстановления Артем Довбик вскоре сможет снова внести свою лепту в успехи команды.