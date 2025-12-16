Дата публикации: 16-12-2025 01:26

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Серхио Франсиско после домашнего поражения от команды Жирона в 16-м туре испанской Ла Лиги со счётом 1:2.

Ключевым игроком встречи стал украинский вингер Виктор Цыганков, который забил два гола и помог гостевой команде одержать волевую победу.

Руководство клуба приняло решение об увольнении Франсиско на фоне серии неудовлетворительных результатов, завершившейся именно этой неудачей на родном поле.

Серхио Франсиско приступил к обязанностям главного тренера «Реал Сосьедада» в 2025 году. За это время команда не смогла добиться стабильных успехов и сейчас находится на 15-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, что значительно ниже ожиданий и стандартов клуба из Сан-Себастьяна.

Теперь руководство клуба предстоит подобрать нового наставника, который сможет изменить ситуацию и вернуть «Реал Сосьедад» в число лидеров чемпионата. В ближайшее время будет объявлено о кандидатах на эту должность и дальнейших планах клуба.