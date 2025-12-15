Леонид Слуцкий поделился своим мнением о том, как относятся к россиянам в казино Монако

Дата публикации: 15-12-2025 12:04

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий поделился необычной историей, связанной с отношением к гражданам России в казино Монте-Карло.

- Могу поделиться забавным случаем, который произошёл здесь, в Монако, прямо в одном из местных казино. Сейчас россияне могут входить в казино, предъявив российский паспорт, там можно потратить любые суммы, но есть важное ограничение - если повезёт и выиграешь, то свой выигрыш забрать уже не получится.

- Получается, проиграть можно всё что угодно?

- Да, тебя спокойно пропустят внутрь, разрешат играть на любые деньги, никаких ограничений нет, если речь идёт о проигрыше. Но если вдруг повезло и удалось что-то выиграть - деньги получить нельзя. Вот так строго и однобоко работают эти правила, - с иронией заметил Слуцкий в интервью для YouTube-канала Fonbet.

Напомним, в нынешнем сезоне под руководством Леонида Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" добился значительных успехов - команда заняла второе место в китайской Суперлиге, завоевала Суперкубок Китая, а также впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов АФК. Это историческое достижение для клуба и значимый шаг вперёд в его развитии.