Лишь Кейн забивал за «Баварию» чаще, чем 17-летний Карл

Дата публикации: 15-12-2025 12:06

17-летний атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Леннарт Карл демонстрирует впечатляющие успехи в нынешнем сезоне. С начала кампании 2025/2026 молодой футболист забил шесть голов в 19 встречах за основную команду. По информации с официального сайта клуба, все свои мячи Карл провел в промежутке с 22 октября по 14 декабря, успев принять участие в 12 поединках во всех турнирах за этот срок. Три гола Леннарт забил в матчах Бундеслиги, а еще три отличились его действиями в Лиге чемпионов. Отметим, что за указанный период больше голов за "Баварию" смог забить только английский нападающий Гарри Кейн - он отличился десять раз.

Карл является воспитанником "Баварии" и был впервые привлечен к основной команде в поединке клубного чемпионата мира против новозеландского "Окленд Сити", где мюнхенцы одержали разгромную победу со счетом 10:0. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2028 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого немецкого полузащитника оценивается примерно в 20 миллионов евро. Такая динамика развития и результативность в столь юном возрасте не могут не привлекать внимание специалистов и болельщиков, ожидающих дальнейших успехов Карла на высоком уровне.