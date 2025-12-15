RTE сообщила, что УЕФА не планирует восстанавливать членство России

Дата публикации: 15-12-2025 12:07

УЕФА продолжает занимать жесткую позицию относительно участия российских команд в международных футбольных соревнованиях. По информации RTE, вопрос возвращения России даже на юношеском уровне находится под строгим запретом до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование соответствующих конфликтов. Руководство организации не видит возможности для изменений данной позиции на данный момент.

Несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета, который предлагал разрешить российским и белорусским спортсменам участие в юношеских международных турнирах под национальными флагами, УЕФА не намерена следовать этим советам. МОК обратился к различным международным федерациям с предложением рассмотреть поэтапную интеграцию спортсменов, однако футбольные структуры Европы заняли иную точку зрения.

Ранее, в 2023 году, в УЕФА действительно обсуждалась возможность возврата российских подростковых команд к соревнованиям среди игроков до 17 лет, но эта идея получила отрицательную оценку и не была реализована. Источники указывают, что среди футбольных организаций Европы по-прежнему преобладает скептицизм по поводу эффективности и допустимости подобного шага, а также его соответствия этическим и прагматичным принципам международного футбола.