Футболист «Тоттенхэма» рассказал, зачем принимал запрещённые препараты

Дата публикации: 15-12-2025 12:08

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума поделился своими мыслями по поводу употребления запрещённых веществ и обратился к болельщикам с извинениями за своё поведение.

«Я понимаю, что это негативно отражается на моём имидже профессионального спортсмена. Мне действительно стыдно за свой поступок, и я хочу извиниться перед всеми, кто верил в меня и поддерживал меня, особенно перед болельщиками. Подобные эпизоды очень сильно повлияли на меня - я испытал страх, панику, паранойю, депрессию, потерял сон и постоянно сталкивался с потерей уверенности в себе. Это был очень тяжёлый период, за который я много раз спрашивал себя: "Почему именно со мной это случилось?" Конечно, мне тяжело признать, но проблемы затронули не только меня лично, но и моё окружение, и это было непросто.

Я стараюсь не искать себе оправданий, но надеюсь, что люди смогут лучше понять мою ситуацию. Бывали моменты, когда страх был настолько сильным, что я не мог оставаться дома - тогда я решил ночевать в тренировочном центре клуба по несколько дней подряд - бывало три, четыре или даже пять раз. Поделиться этим публично мне непросто, но я хочу быть честным. Внешне я мог казаться спокойным и невозмутимым, но внутри меня разрывали тревога и давление. Я открыто говорю, что переживал депрессию. Сейчас я стремлюсь оставить свои ошибки в прошлом и полностью посвятить себя возвращению к футболу - хочу вновь получать удовольствие от игры на поле», - сказал Биссума в интервью изданию The Sun.

В ноябре 2025 года в социальных сетях появилось видео, на котором Ив Биссума был замечен за употреблением запрещённых веществ. Известно, что в 2024 году 29-летнего полузащитника сборной Мали уже уличали в применении веселящего газа. В нынешнем сезоне игрок не выходил на поле в составе «шпор», и будущее его в команде остаётся под вопросом. Скандал оказал влияние на карьеру футболиста, серьёзно осложнив его положение в клубе и национальной сборной.