В Англии объяснили причины резонансного интервью тренера «Челси» Марески

Дата публикации: 15-12-2025 12:09

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска недавно дал интервью, которое вызвало большой резонанс после завершения 16-го тура АПЛ, где лондонский клуб одержал победу над "Эвертоном" со счетом 2:0. В своем заявлении Мареска отметил, что "многие люди нас не поддержали", однако по-прежнему не сообщил, кого конкретно он имел в виду, оставив этот вопрос открытым для болельщиков и журналистов.

По информации ведущего британского издания talkSPORT, недовольство Энцо Марески зрело уже некоторое время и после матча с "Эвертоном" дало о себе знать публично. Издание подчеркивает, что речь идет о внутренних проблемах футбольного клуба "Челси" - претензий к болельщикам у главного тренера нет, несмотря на то что его слова могли быть восприняты двусмысленно.

Особое внимание Мареска уделяет политике клуба относительно состава команды. Руководство "Челси" дало понять, что не собирается отходить от выбранной стратегии, направленной на активное привлечение и развитие молодых футболистов. Однако сам Энцо Мареска сомневается, что ставка исключительно на молодежь поможет добиваться высоких результатов как в национальном, так и в европейских соревнованиях. Ожидается, что сегодня, 15 декабря, наставник "Челси" прояснит свою точку зрения на пресс-конференции накануне кубковой встречи с "Кардифф Сити".