«Милан» сообщил о продлении контракта с полузащитником Алексисом Салемакерсом

Дата публикации: 15-12-2025 21:42

 

Футбольный клуб «Милан» сообщил на своем официальном сайте о том, что продлил контракт с полузащитником из Бельгии Алексисом Салемакерсом.

Новый договор между футболистом и итальянской командой рассчитан до лета 2031 года. Подписав это соглашение, «Милан» выразил свое доверие к важному игроку основного состава и подтвердил стремление удерживать костяк команды на долгие годы вперед.

Алексис Салемакерс выступает за «Милан» уже почти шесть лет - с января 2020 года, когда он перешел в клуб из бельгийского «Андерлехта». С тех пор футболист стал незаменимой частью миланцев, получив признание болельщиков и тренерского штаба своей универсальностью и самоотдачей на поле. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Салемакерса сейчас оценивается в 20 миллионов евро, что подчеркивает его значимость для команды и европейского футбола.

На сегодняшний день бельгийский полузащитник провёл за «Милан» 159 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами и записал на свой счет 18 результативных передач. Благодаря длинному контракту болельщики «россонери» могут рассчитывать, что Алексис продолжит радовать их своими выступлениями на протяжении следующих сезонов.

