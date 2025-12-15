Тренер «Марселя» Де Дзерби: Балерди нужно решить, стремится ли он стать выдающимся футболистом

Дата публикации: 15-12-2025 21:43

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби поделился своим мнением о защитнике команды Леонардо Балерди после матча 16-го тура Лиги 1 против "Монако", в котором его подопечные одержали победу со счетом 1:0. Балерди вышел на поле во втором тайме – он появился на газоне на 58-й минуте, заменив одного из партнеров.

– С Лео всё в порядке в физическом плане, я очень ценю его качество игры, и мне всегда нелегко оставлять его на скамейке запасных. Он прекрасно понимает мои решения. Сейчас для него наступает важный период. Балерди необходимо совершить следующий шаг в своей карьере: ему предстоит ответить себе на вопрос – хочет ли он стать по-настоящему великим футболистом или останется просто игроком с хорошим потенциалом. Для этого нужно развивать свои навыки как при работе с мячом, так и без него, – приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

Наставник "Марселя" также добавил, что всегда открыт для диалога с игроками и поддерживает Балерди в его стремлении прогрессировать. Итальянский специалист подчеркнул: для того чтобы выйти на новый уровень, футболисту нужно проявлять настойчивость и постоянно работать как над игрой в обороне, так и в созидательных действиях. По его мнению, у Балерди есть все, чтобы добиться больших успехов в футболе, если он сам того захочет и приложит максимум усилий.