Златан Ибрагимович поделился снимком с олимпийским факелом Игр-2026 в Италии

Златан Ибрагимович, ныне занимающий пост советника президента "Милана" Паоло Скарони, поделился с поклонниками в социальных сетях снимком с факелом зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования пройдут в Италии - в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Бывший нападающий сборной Швеции включен в число официальных факелоносцев и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр.

На снимке спортсмен позирует с олимпийским факелом и талисманами предстоящих соревнований. Фото он подписал лаконично - "Скоро..." Ибрагимович отметил также специальный аккаунт Олимпийских и Паралимпийских игр в соцсети X, вызвав волну восторга среди болельщиков и поклонников спорта по всему миру.

Напомним, что Ибрагимович завершил свою профессиональную футбольную карьеру летом 2023 года, однако его значимость в спортивном мире лишь усилилась. Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля - это главное зимнее спортивное событие будущего года. Российские спортсмены смогут принять участие в Играх, но только в нейтральном статусе и с определенными ограничениями, что стало важной темой для обсуждения в международных спортивных кругах. Подготовка к Олимпиаде уже идет полным ходом, а появление таких ярких личностей, как Ибрагимович, только подогревает интерес к турниру.