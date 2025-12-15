Флорентино Перес: скандал вокруг дела Негрейры - самый крупный в истории футбола

Дата публикации: 15-12-2025 21:45

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился своим мнением о ситуации вокруг дела Негрейры, которая уже давно вызывает бурную реакцию в футбольной общественности Испании и за её пределами.

«На мой взгляд, сегодня самая большая проблема «Реала» - это ситуация с судейством. Вы все прекрасно осведомлены, насколько остра и тревожна эта проблема, возникшая за почти два десятилетия в связи с делом Негрейры. Мы считаем, что эта ситуация требует справедливого и прозрачного расследования. К сожалению, нам совершенно непостижимо, почему руководство лиги решило оставить «Реал» без поддержки в этой непростой борьбе. Разве можно считать нормальным, что президент ассоциации арбитров предлагает нам просто забыть об этих событиях? Как можно закрыть глаза на самый крупный скандал за всю историю футбола? Разве можно допустить, чтобы Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига вели себя подобным образом? Их обязанность - поддерживать честность и доверие к спорту.

Дело Негрейры - это беспрецедентный скандал в современном футболе. Общественность уже знает, что за так называемые технические заключения по работе судей было выплачено свыше 8 миллионов евро. При этом тренеры наши таких заключений даже не получали. Как можно поверить, что клубы платили такие деньги за отчёты, которых никто из тренерского штаба не видел? Вся эта история только подчёркивает необходимость масштабных и системных перемен.

Нельзя не упомянуть и о нашем недавнем матче с «Алавесом» (1:2), где судейство вновь вызвало вопросы. Арбитр, обслуживающий встречу, известен тем, что ранее угрожал принять санкции против «Реала» непосредственно перед финалом Кубка Испании, а на видеоповторах VAR работал Гонсалес Фуэртес. Особую тревогу вызывает тот факт, что фолы, совершённые против наших игроков Винисиуса и Родриго, судья не счёл основанием для назначения пенальти. Это один из многих примеров, ставших уже привычными для нынешнего сезона.

Можно предположить, что в результате этих событий некоторые клубы столкнулись с выбыванием из высшего дивизиона, а испанский футбол в целом понёс серьёзный ущерб. Важно помнить, что следственный судья уже квалифицировал дело Негрейры как случай системной коррупции. Более того, «Барселона» открыто признала факт выплат, обосновав их как «удобное» решение. Но ради чего это было сделано? Каковы истинные мотивы этих действий? Мы в «Реале» не намерены складывать руки и будем продолжать бороться за правду. Средства массовой информации занимают в этом вопросе ключевую роль, помогая общественности узнать всю правду», - приводит слова Флорентино Переса издание Sport.es.

Напомним, в 2023 году против «Барселоны» были выдвинуты обвинения во взяточничестве в связи с многомиллионными выплатами Хосепу Марии Негрейре, который в период сотрудничества с клубом занимал должность вице-президента Комитета технических арбитров при RFEF. Известно, что эти сомнительные выплаты происходили с 2001 по 2018 год - общая сумма составила примерно 8,4 миллиона евро.

В каталонском клубе утверждают, что Негрейра был привлечён исключительно для консультирования по вопросам судейства и подготовки технических отчётов. Сам бывший вице-президент CTA настаивает, что никакого подкупа ради влияния на судей не было. Тем не менее, данное дело стало наиболее резонансным и обсуждаемым скандалом, поставившим под угрозу репутацию всего испанского футбола. Сейчас футбольное сообщество ждёт честного расследования и наказания всех виновных, что должно вернуть доверие болельщиков ко всему спорту.