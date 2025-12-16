Венсан Компани получил трофей имени Раймона Гуталса

Дата публикации: 16-12-2025 11:58

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани впервые удостоился престижа трофея имени Раймона Гуталса - его ежегодно вручает лучшему бельгийскому тренеру года специальное жюри. В этом году за награду также боролись Ники Хайен из "Брюгге" и Себастьен Поконьоли, ныне работающий в "Монако", оба разделили второе место по итогам голосования.

Вручая трофей, организаторы отметили высокий вклад Компани в развитие не только собственного тренерского стиля, но и современной бельгийской тренерской школы в целом. По словам Венсана, получить такую награду стало для него большой честью. "Это невероятная честь. Эта награда значит для меня очень многое - особенно, когда я вижу имена предыдущих лауреатов и понимаю историю, с этим связанной. Раймон до сих пор остается образцом для каждого бельгийского тренера, а также для многих коллег по всему миру", - приводит слова специалиста официальный сайт "Баварии".

Напомним, Компани возглавил мюнхенский клуб в мае 2024 года. Уже в первом для себя сезоне 2024/2025 он сумел привести "Баварию" к победе в немецкой Бундеслиге: команда набрала 82 очка и стала чемпионом страны. В текущем сезоне мюнхенцы продолжают демонстрировать отличные результаты - после 14 туров они занимают первое место в чемпионате, имея в своем активе 38 очков.