Результаты церемонии вручения премии FIFA The Best 2025

Дата публикации: 16-12-2025 21:28

Во вторник 16 декабря в столице Катара, Дохе, состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии FIFA The Best 2025. Мероприятие собрало лучших представителей мирового футбола, чтобы по достоинству отметить их выдающиеся достижения за уходящий год. Центральным событием вечера стало объявление имени победителя в главной мужской номинации. В 2025 году обладателем награды стал вингер французского клуба Пари Сен-Жермен Усман Дембеле. В этом сезоне он проявил себя как один из ведущих игроков не только своего клуба, но и национальной сборной Франции, внеся огромный вклад в успехи своих команд.

Полный список лауреатов церемонии FIFA The Best 2025 выглядит следующим образом:

Лучший игрок 2025 года - Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции).

Лучшей футболисткой среди женщин стала Айтана Бонмати, полузащитник испанской Барселоны и национальной сборной Испании. Её мастерство, креативность и блестящая техника в очередной раз позволили ей завоевать признание на самом высоком уровне.

Приз лучшему тренеру среди мужчин заслуженно получил Луис Энрике, который возглавляет Пари Сен-Жермен. Под его руководством клуб сумел добиться впечатляющих результатов на внутренней и международной арене. В женском футболе звание лучшего тренера в этот раз завоевала Сарина Вигман-Глоцбах – главный тренер женской сборной Англии. Она продолжает доказывать, что способна вдохновлять своих подопечных на яркую и бескомпромиссную игру.

Также были названы символические сборные 2025 года. В мужскую команду вошли такие звёзды, как Доннарумма, Хакими, Пачо, ван Дейк, Мендеш, Палмер, Беллингем, Витинья, Педри, Ямаль и Дембеле. Женская символическая сборная года представлена футболистками: Хэмптон, Бронз, Батлье, Уильямсон, Паредес, Бонмати, Гихарро, Пина, Кальдентей, Руссо и Путельяс.

Среди вратарей главным героем 2025 года стал Джанлуиджи Доннарумма, выступающий в Манчестер Сити и сборной Италии. Он не раз спасал свою команду в сложных ситуациях и заслуженно удостоился этой награды. В женском футболе лучшим вратарём стала Ханна Хэмптон (Челси, сборная Англии).

Приз за лучший гол 2025 года был вручен Сантьяго Монтьелю из "Индепендьенте" за его впечатляющее взятие ворот в матче против "Индепендьенте Ривадавия". В женской номинации этот трофей завоевала Лизбет Овалле из "Тигрес" за эффектный гол в игре с "Гвадалахарой".

Церемония FIFA The Best вновь подтвердила высокий статус и значение этих наград для мирового футбольного сообщества. Лауреаты продемонстрировали выдающийся профессионализм, вдохновляя миллионы болельщиков по всему миру своими достижениями и уникальной игрой.