Эвертон - Бёрнли 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2026 21:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
03 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Эвертон
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
1 Словакия вр Мартин Дубравка
4 Англия зщ Джо Уорролл
5 Франция зщ Максим Эстеве
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
2 Англия зщ Кайл Уокер
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
11 Англия нп Джейдон Энтони
17 Франция нп Лум Чауна
9 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Бёрнли0 : 0Эвертон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Бёрнли
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли0 : 2Эвертон
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0Бёрнли
06.04.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли3 : 2Эвертон
13.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Эвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Бёрнли1 : 0Эвертон
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 3Эвертон
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Эвертон
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Бёрнли3 : 4
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Бёрнли
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Бёрнли
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Отзывы и комментарии к матчу

