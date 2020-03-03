Эвертон - Бёрнли 03 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 03 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|17
|нп
|Лум Чауна
|9
|нп
|Лайл Фостер
|Дэвид Мойес
|Скотт Паркер
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|06.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 4
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13