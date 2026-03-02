17:21 ()
Свернуть список

Забарный привлёк внимание французских болельщиков благодаря надёжной игре за ПСЖ

Дата публикации: 02-03-2026 14:36

 

В субботу, 28 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Франции прошел интересный поединок между командами «Гавр» и ПСЖ. Парижане, ведомые главным тренером Луисом Энрике, одержали минимальную победу над соперником - счет встречи составил 1:0 в пользу гостей.

В основе парижского клуба появился защитник сборной Украины Илья Забарный. Он провел на поле все 90 минут, уверенно отыграв в обороне и заработав признание одним из лучших игроков матча в составе ПСЖ.

За встречу 23-летний украинский футболист показал высокий процент точности передач - совершил 29 точных пасов из 31 (94%). Кроме этого, Забарный отметился двумя выносами мяча от своих ворот, тремя отборами, а также дважды терял мяч. Благодаря такому высокому уровню игры Илья оказался единственным футболистом ПСЖ, кто попал в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

Забарный присоединился к ПСЖ летом этого года, перейдя из английского клуба «Борнмут» за сумму в 63 миллиона евро. За столичный клуб защитник уже сыграл 27 матчей и отметился одним забитым голом в текущем сезоне.

В следующем туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встретится с «Монако» - этот матч пройдет 6 марта и обещает быть не менее захватывающим.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close