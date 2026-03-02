Забарный привлёк внимание французских болельщиков благодаря надёжной игре за ПСЖ

Дата публикации: 02-03-2026 14:36

В субботу, 28 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Франции прошел интересный поединок между командами «Гавр» и ПСЖ. Парижане, ведомые главным тренером Луисом Энрике, одержали минимальную победу над соперником - счет встречи составил 1:0 в пользу гостей.

В основе парижского клуба появился защитник сборной Украины Илья Забарный. Он провел на поле все 90 минут, уверенно отыграв в обороне и заработав признание одним из лучших игроков матча в составе ПСЖ.

За встречу 23-летний украинский футболист показал высокий процент точности передач - совершил 29 точных пасов из 31 (94%). Кроме этого, Забарный отметился двумя выносами мяча от своих ворот, тремя отборами, а также дважды терял мяч. Благодаря такому высокому уровню игры Илья оказался единственным футболистом ПСЖ, кто попал в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

Забарный присоединился к ПСЖ летом этого года, перейдя из английского клуба «Борнмут» за сумму в 63 миллиона евро. За столичный клуб защитник уже сыграл 27 матчей и отметился одним забитым голом в текущем сезоне.

В следующем туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встретится с «Монако» - этот матч пройдет 6 марта и обещает быть не менее захватывающим.