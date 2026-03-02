ФИФА определила команду, которая заменит Иран на ЧМ-2026

Дата публикации: 02-03-2026 14:38

ФИФА рассматривает вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Причиной для возможного отстранения иранской команды стали продолжающиеся военные действия против Израиля и США, которые, в свою очередь, станут одними из хозяев будущего турнира.

Согласно информации источников, если сборная Ирана все же будет исключена из участия, ее место, вероятнее всего, займет команда Нигерии. Напомним, нигерийская сборная ранее не смогла пробиться на чемпионат мира, уступив своим соперникам в отборочном этапе.

На данный момент сборная Ирана включена в группу B. Помимо Ирана, в этот квартет входят сборные Бельгии, Новой Зеландии и Египта. Все команды ожидают решения ФИФА, которое может серьезно изменить расклад сил в этой группе.

Ранее сообщалось о том, что после недавней атаки США на иранские объекты в регионе было принято решение о временной отмене ряда спортивных мероприятий, проводимых на территории Израиля. Эта напряженная международная обстановка негативно влияет на процесс организации чемпионата мира и может привести к дальнейшим изменениям в списке его участников.