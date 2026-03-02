01:11 ()
Реал Мадрид - Хетафе 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Реал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 02 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
18 Испания зщ Альваро Фернандес
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция нп Арда Гюлер
16 Испания нп Гонсало Гарсия
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
16 Испания зщ Диего Рико
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Испания пз Марио Мартин
19 Аргентина нп Луис Васкес
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Хетафе0 : 1Реал Мадрид
23.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Хетафе0 : 1Реал Мадрид
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 0Хетафе
01.02.2024 Испания - Примера 20-й тур Хетафе0 : 2Реал Мадрид
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 1Хетафе
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0Хетафе
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 1Реал Мадрид
09.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Реал Мадрид2 : 0Хетафе
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Хетафе1 : 0Реал Мадрид
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Хетафе0 : 0Реал Мадрид
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Реал Мадрид
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 0 : 2Реал Мадрид
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Хетафе0 : 1
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Хетафе2 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 0 : 2Хетафе
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0
26.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Хетафе
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Жирона2530
12 Валенсия2629
13 Севилья2529
14 Хетафе2529
15 Райо Вальекано2527
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2517

