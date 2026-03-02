Реал Мадрид - Хетафе 02 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 02 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Марио Мартин
|19
|нп
|Луис Васкес
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|Альваро Арбелоа
|Хосе Бордалас
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|01.02.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Валенсия
|26
|29
|13
|Севилья
|25
|29
|14
|Хетафе
|25
|29
|15
|Райо Вальекано
|25
|27
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|25
|17