Марсель - Лион 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|9
|нп
|Эндрик
|Роберто де Дзерби
|Жак Абардонадо
|Хабиб Бей
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Лилль
|23
|37
|7
|Страсбург
|24
|35
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|24
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13