Марсель - Лион 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
01 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Марсель
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
1АргентинаврХеронимо Рульи
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
28ФранциязщБенжамен Павар
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
18БельгияпзАртур Вермерен
27НидерландыпзКвинтен Тимбер
22СШАнпТимоти Веа
14БразилиянпИгор Пайшао
9ФранциянпАмин Гуири
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
21НидерландызщРубен Клюйверт
16Бразилиязщ Абнер
19СенегалзщМусса Ньякате
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
8ФранцияпзКорентин Толиссо
99ДанияпзНоа Нарти
9Бразилиянп Эндрик
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ФранцияЖак Абардонадо
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
31.08.2025Франция — Лига 13-й турЛион1 : 0Марсель
02.02.2025Франция — Лига 120-й турМарсель3 : 2Лион
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3Марсель
04.02.2024Франция - Лига 120-й турЛион1 : 0Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0Лион
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛион1 : 2Марсель
06.11.2022Франция - Лига 114-й турМарсель1 : 0Лион
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМарсель0 : 3Лион
01.02.2022Франция - Лига 114-й турЛион2 : 1Марсель
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМарсель1 : 1Лион
20.02.2026Франция — Лига 123-й тур2 : 0Марсель
14.02.2026Франция — Лига 122-й турМарсель2 : 2
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур5 : 0Марсель
03.02.2026Кубок Франции1/8 финалаМарсель3 : 0
31.01.2026Франция — Лига 120-й тур2 : 2Марсель
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 1Лион
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛион2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 1Лион
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турЛион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Ренн2440
6
Лига конференций
Лилль2337
7 Страсбург2435
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2431
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

