Воскресенье 01 марта
Париж - Ницца 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 16:00
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
01 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Париж
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ницца, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Париж
Париж
Ницца
Ницца
35ГерманияврКевин Трапп
6Бразилиязщ Отавио
5СенегалзщМустафа Мбов
42ИталиязщДиего Коппола
19ФранциязщНоа Санги
7ФранцияпзАлимами Гори
18ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
10АлжирпзИлан Кеббаль
93ФранциянпНанитамо Иконе
36ИталиянпЧиро Иммобиле
31ФранцияврМаксим Дюпе
33СенегалзщАнтуан Менди
37ГаназщКоджо Оппонг
4Бразилиязщ Данте Бонфин
2ТунисзщАли Абди
8ФранцияпзМорган Сансон
24БельгияпзШарль Ванхаутте
10ФранцияпзСофьян Диоп
20ФранцияпзТом Луше
25ФранциянпМохамед-Али Шо
90ИспаниянпКевин Оморуйи
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияФранк Эз
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1Париж
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур1 : 1Париж
14.02.2026Франция — Лига 122-й турПариж0 : 5
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Париж
04.02.2026Кубок Франции1/8 финала2 : 0Париж
31.01.2026Франция — Лига 120-й турПариж2 : 2
22.02.2026Франция — Лига 123-й турНицца3 : 3
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 0Ницца
08.02.2026Франция — Лига 121-й турНицца0 : 0
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаНицца3 : 2
01.02.2026Франция — Лига 120-й турНицца2 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Ренн2440
6
Лига конференций
Лилль2337
7 Страсбург2435
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2431
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

