Париж - Ницца 01 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ницца, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Кевин Трапп
|6
|зщ
|Отавио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|42
|зщ
|Диего Коппола
|19
|зщ
|Ноа Санги
|7
|пз
|Алимами Гори
|18
|пз
|Маршалл Мунеци
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|93
|нп
|Нанитамо Иконе
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|31
|вр
|Максим Дюпе
|33
|зщ
|Антуан Менди
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|2
|зщ
|Али Абди
|8
|пз
|Морган Сансон
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Софьян Диоп
|20
|пз
|Том Луше
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|Стефан Жийи
|Франк Эз
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 2
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Лилль
|23
|37
|7
|Страсбург
|24
|35
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|24
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13