Воскресенье 01 марта
Лилль - Нант 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лилль
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Нант
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
22ПортугалиязщТьягу Сантош
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
23АлжирзщАйсса Манди
21ФранцияпзБенжамен Андре
28ФранцияпзГаэтан Перрен
27ПортугалияпзФелиш Коррея
32ФранцияпзАйюб Буадди
9ФранциянпОливье Жиру
7БельгиянпМатиас Фернандес
1ПортугалияврАнтони Лопеш
6НигериязщЧидози Авазим
2ЛивиязщAli Youssef
3ФранциязщНиколя Козза
18ФранциязщФабьен Сентонс
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
21ФранцияпзМохамед Каба
66ФранцияпзЛуи Леру
27КолумбияпзДейвер Мачадо
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
19.10.2025Франция — Лига 18-й турНант0 : 2Лилль
15.03.2025Франция — Лига 126-й турНант1 : 0Лилль
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛилль1 : 1Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лилль
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛилль2 : 0Нант
27.05.2023Франция - Лига 137-й турЛилль2 : 1Нант
12.08.2022Франция - Лига 12-й турНант1 : 1Лилль
19.03.2022Франция - Лига 129-й турНант0 : 1Лилль
27.11.2021Франция - Лига 115-й турЛилль1 : 1Нант
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНант0 : 2Лилль
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матч0 : 2 ДВЛилль
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур0 : 1Лилль
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЛилль0 : 1
14.02.2026Франция — Лига 122-й турЛилль1 : 1
06.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Лилль
22.02.2026Франция — Лига 123-й турНант2 : 0
13.02.2026Франция — Лига 122-й тур3 : 1Нант
07.02.2026Франция — Лига 121-й турНант0 : 1
31.01.2026Франция — Лига 120-й тур2 : 1Нант
25.01.2026Франция — Лига 119-й турНант1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Ренн2440
6
Лига конференций
Лилль2337
7 Страсбург2435
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2431
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

