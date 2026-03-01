Лилль - Нант 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|23
|зщ
|Айсса Манди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Оливье Жиру
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|1
|вр
|Антони Лопеш
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|2
|зщ
|Ali Youssef
|3
|зщ
|Николя Козза
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|21
|пз
|Мохамед Каба
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Дейвер Мачадо
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|Бруно Женезио
|Антуан Комбуаре
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Лилль
|23
|37
|7
|Страсбург
|24
|35
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|24
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13