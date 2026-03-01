02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Лех - Ракув 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:30
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
01 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Лех П
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ракув, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Ракув2 : 2Лех П
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П0 : 1Ракув
09.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 0Лех П
03.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Ракув4 : 0Лех П
28.09.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Лех П4 : 1Ракув
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув0 : 2Лех П
30.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 2Ракув
06.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Лех П0 : 1Ракув
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Ракув2 : 2Лех П
17.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ракув3 : 1Лех П
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Лех П1 : 0
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Лех П
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Лех П
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 1Лех П
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ракув
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув0 : 0
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Ракув
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Погонь2331
9 Корона2230
10 Пяст2329
11 Радомяк2128
12 Лехия2328
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2221

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close