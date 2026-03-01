02:39 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Штутгарт - Вольфсбург 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
01 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Штутгарт
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
29 Германия зщ Финн Ельч
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
30 Испания пз Чема Андрес
8 Португалия нп Тьягу Томаш
10 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
15 Германия зщ Моритц Йенц
6 Франция зщ Жануэль Белосьян
3 Словакия зщ Денис Вавро
24 Дания пз Кристиан Эриксен
31 Германия пз Янник Герардт
10 Хорватия пз Ловро Майер
37 Германия пз Фаррелл Хензель
11 Дания нп Адам Дагим
17 Германия нп Дженан Пейчинович
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург0 : 3Штутгарт
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 2Вольфсбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург2 : 2Штутгарт
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Вольфсбург2 : 3Штутгарт
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт3 : 1Вольфсбург
18.03.2023 Германия — Бундеслига 25-й тур Штутгарт0 : 1Вольфсбург
01.10.2022 Германия — Бундеслига 8-й тур Вольфсбург3 : 2Штутгарт
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1Вольфсбург
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Вольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт1 : 3Вольфсбург
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Штутгарт0 : 1
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 3Штутгарт
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 4Штутгарт
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт3 : 1
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 1Штутгарт
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Вольфсбург2 : 3
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 2 : 2Вольфсбург
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Вольфсбург1 : 2
30.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Вольфсбург
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2340
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2226
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2320
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close