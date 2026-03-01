Штутгарт - Вольфсбург 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|зщ
|Финн Ельч
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|30
|пз
|Чема Андрес
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|3
|зщ
|Денис Вавро
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|31
|пз
|Янник Герардт
|10
|пз
|Ловро Майер
|37
|пз
|Фаррелл Хензель
|11
|нп
|Адам Дагим
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|Себастьян Хёнес
|Паул Симонис
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|23
|40
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|23
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14