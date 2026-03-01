02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Кривбасс - Заря 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 13:00
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
01 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Кривбасс
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Заря, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Заря
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3Кривбасс
20.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Кривбасс3 : 0Заря
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Заря0 : 1Кривбасс
09.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 2Заря
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Заря1 : 3Кривбасс
08.04.2023 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс1 : 0Заря
02.10.2022 Украина - Премьер-лига 5-й тур Заря2 : 2Кривбасс
09.03.2013 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс3 : 0Заря
11.08.2012 Украина - Премьер-лига 5-й тур Заря0 : 1Кривбасс
16.03.2012 Украина - Премьер-лига 23-й тур Заря2 : 0Кривбасс
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Кривбасс
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Кривбасс1 : 1
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 0
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Кривбасс
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Кривбасс2 : 2
23.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Заря
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Заря
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Заря1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Заря
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Заря2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Металлист 19251728
6 Кривбасс1727
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1721
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1711
16
Зона вылета
Полтава179

