Кривбасс - Заря 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Заря, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик ван Леуэн
|Виктор Анатольевич Скрипник
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|20.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|08.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|09.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|11.08.2012
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|16.03.2012
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|23.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|18
|41
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|18
|36
|4
|Динамо К
|18
|32
|5
|Металлист 1925
|17
|28
|6
|Кривбасс
|17
|27
|7
|Колос
|17
|25
|8
|Заря
|17
|24
|9
|Верес
|17
|21
|10
|Карпаты
|17
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9