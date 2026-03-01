02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Валенсия - Осасуна 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 17:15
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
01 Марта 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Валенсия
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
4ИспаниязщУнай Нуньес
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
23ШвейцарияпзФилип Угринич
2АргентинапзГвидо Родригес
8ИспанияпзХави Герра
17БельгиянпЛарджи Рамазани
11ИспаниянпЛуис Риоха
6НигериянпУмар Садик
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
20ИспаниязщХави Галан
14ИспанияпзРубен Гарсия
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
17ХорватиянпАнте Будимир
21ИспаниянпВиктор Муньос
18ИспаниянпРауль Моро
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
24.08.2025Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0Валенсия
02.03.2025Испания — Примера26-й турОсасуна3 : 3Валенсия
24.09.2024Испания — Примера7-й турВаленсия0 : 0Осасуна
15.04.2024Испания - Примера31-й турОсасуна0 : 1Валенсия
27.08.2023Испания - Примера3-й турВаленсия1 : 2Осасуна
11.03.2023Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 0Осасуна
07.10.2022Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2Осасуна
12.09.2021Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021Испания - Примера31-й турОсасуна3 : 1Валенсия
22.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 1Валенсия
15.02.2026Испания — Примера24-й тур0 : 2Валенсия
08.02.2026Испания — Примера23-й турВаленсия0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Валенсия
21.02.2026Испания — Примера25-й турОсасуна2 : 1
13.02.2026Испания — Примера24-й тур0 : 0Осасуна
06.02.2026Испания — Примера23-й тур1 : 2Осасуна
31.01.2026Испания — Примера22-й турОсасуна2 : 2
24.01.2026Испания — Примера21-й тур1 : 3Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2651
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2635
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Райо Вальекано2527
15 Алавес2627
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

