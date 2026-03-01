Валенсия - Осасуна 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|23
|пз
|Филип Угринич
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|17
|нп
|Ларджи Рамазани
|11
|нп
|Луис Риоха
|6
|нп
|Умар Садик
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|20
|зщ
|Хави Галан
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Виктор Муньос
|18
|нп
|Рауль Моро
|Карлос Корберан
|Алессио Лиши
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|26
|35
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Райо Вальекано
|25
|27
|15
|Алавес
|26
|27
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17