Сассуоло - Аталанта 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|25
|зщ
|Войо Кулибали
|21
|зщ
|Джей Идзес
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|7
|нп
|Камал Сулемана
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|Фабио Гроссо
|Раффаэле Палладино
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|5 : 1
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15