Воскресенье 01 марта
Сассуоло - Аталанта 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
01 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Сассуоло
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Аталанта
Бергамо
49КосововрАриянет Мурич
25МализщВойо Кулибали
21ИндонезиязщДжей Идзес
23ШвейцариязщУлиссес Гарсия
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
42НорвегияпзКристиан Торстведт
90КанадапзИсмаэль Коне
18СербияпзНеманья Матич
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
19АлбаниязщБерат Джимсити
69ИталиязщХонест Аханор
16ИталияпзРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
7ГананпКамал Сулемана
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
09.11.2025Италия — Серия А11-й турАталанта0 : 3Сассуоло
17.02.2024Италия - Серия А25-й турАталанта3 : 0Сассуоло
03.01.2024Кубок Италии1/8 финалаАталанта3 : 1Сассуоло
20.08.2023Италия - Серия А1-й турСассуоло0 : 2Аталанта
04.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турСассуоло1 : 0Аталанта
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турАталанта2 : 1Сассуоло
10.04.2022Италия - Серия А32-й турСассуоло2 : 1Аталанта
21.09.2021Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 1Сассуоло
02.05.2021Италия - Серия А34-й турСассуоло1 : 1Аталанта
03.01.2021Италия - Серия А15-й турАталанта5 : 1Сассуоло
20.02.2026Италия — Серия А26-й турСассуоло3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Сассуоло
08.02.2026Италия — Серия А24-й турСассуоло0 : 5
31.01.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 3Сассуоло
25.01.2026Италия — Серия А22-й турСассуоло1 : 0
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчАталанта4 : 1
22.02.2026Италия — Серия А26-й турАталанта2 : 1
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 0Аталанта
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур0 : 2Аталанта
09.02.2026Италия — Серия А24-й турАталанта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

