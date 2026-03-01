02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 21:00
01 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
15 Нидерланды зщ Симон Янссон
4 Швеция зщ Каспер Видель
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
12 Франция зщ Артур Загре
23 Грузия пз Иракли Егоян
14 Нидерланды пз Льюис Схаутен
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
7 Дания пз Якоб Бреум
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
17 Бельгия пз Матис Сюре
18 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Эксельсиор
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Эксельсиор
16.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Эксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Эксельсиор2 : 1Гоу Эхед Иглс
29.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 1Эксельсиор
12.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 38-й тур Эксельсиор0 : 1Гоу Эхед Иглс
31.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Эксельсиор
07.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Эксельсиор
22.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Эксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
01.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Эксельсиор
20.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Эксельсиор
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Эксельсиор1 : 2
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Эксельсиор
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Эксельсиор2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 0Эксельсиор
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2534
9 Утрехт2431
10 Гронинген2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close