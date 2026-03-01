Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|15
|зщ
|Симон Янссон
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|12
|зщ
|Артур Загре
|23
|пз
|Иракли Егоян
|14
|пз
|Льюис Схаутен
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|7
|пз
|Якоб Бреум
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|Мелвин Бул
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|14.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 2
|22.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|01.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 0
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|25
|34
|9
|Утрехт
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17