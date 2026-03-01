Лорьян - Осер 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Осер, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|77
|пз
|Панос Кацерис
|6
|пз
|Лоран Абергель
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|29
|пз
|Дерман Карим
|10
|пз
|Пабло Пажи
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|16
|вр
|Донован Леон
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Секу Мара
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|Оливье Панталони
|Кристоф Пеллиссье
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|16.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|1 : 0
|29.04.2019
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 2
|03.12.2018
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 0
|17.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 26-й тур
|1 : 3
|19.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 8-й тур
|1 : 0
|11.02.2012
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2011
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Лилль
|23
|37
|7
|Страсбург
|24
|35
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|24
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13