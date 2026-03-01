02:39 ()
Воскресенье 01 марта
Лорьян - Осер 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
01 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Лорьян
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Осер, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Осер
Осер
38ШвейцарияврИвон Мвого
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
8ФранциязщНоа Кадиу
44КамерунпзДарлин Йонгва
77ГрецияпзПанос Кацерис
6ФранцияпзЛоран Абергель
11ФранцияпзТео Ле Брис
29ТогопзДерман Карим
10ФранцияпзПабло Пажи
12СенегалнпБамба Дьенг
16ГвианаврДонован Леон
27ФранциязщЛамин Си
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
24ШвейцариязщБрайан Око
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
8ФранцияпзНауиру Ахамада
42ГанапзЭлиша Овусу
5ФранцияпзКевин Дануа
19КамеруннпДэнни Намасо
9ФранциянпСеку Мара
10МалинпЛассин Синайоко
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
17.08.2025Франция — Лига 11-й турОсер1 : 0Лорьян
26.02.2023Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 1Осер
16.09.2022Франция - Лига 18-й турОсер1 : 3Лорьян
13.12.2019Франция - Лига 218-й турЛорьян1 : 0Осер
29.04.2019Франция - Лига 235-й турЛорьян2 : 2Осер
03.12.2018Франция - Лига 217-й турОсер0 : 0Лорьян
17.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 26-й турЛорьян1 : 3Осер
19.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 8-й турОсер1 : 0Лорьян
11.02.2012Франция - Лига 123-й турОсер1 : 1Лорьян
21.09.2011Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 1Осер
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 3Лорьян
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛорьян2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур2 : 0Лорьян
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛорьян2 : 0
31.01.2026Франция — Лига 120-й турЛорьян2 : 1
22.02.2026Франция — Лига 123-й турОсер0 : 3
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур1 : 3Осер
08.02.2026Франция — Лига 121-й турОсер0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур0 : 0Осер
23.01.2026Франция — Лига 119-й турОсер0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Ренн2440
6
Лига конференций
Лилль2337
7 Страсбург2435
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2431
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

