Воскресенье 01 марта
Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
01 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
27 Нидерланды пз Матс Виффер
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
20 Англия пз Джеймс Милнер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
27 Германия вр Штефан Ортега
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
21 Англия пз Омари Хатчинсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Шон Дайч
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Ноттингем Форест
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест0 : 0
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2745
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Борнмут2839
10 Фулхэм2737
11 Сандерленд2837
12 Ньюкасл Юнайтед2836
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

