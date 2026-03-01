Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|27
|пз
|Матс Виффер
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|20
|пз
|Джеймс Милнер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|27
|вр
|Штефан Ортега
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Шон Дайч
|Витор Перейра
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|27
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Борнмут
|28
|39
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Сандерленд
|28
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13