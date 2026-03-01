Чайка - СКА-Хабаровск 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - СКА-Хабаровск, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Алексей Николаевич Поддубский
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|10.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 2
|24.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 3
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|0 : 2
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|22
|35
|5
|Челябинск
|22
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|33
|7
|Ротор
|22
|31
|8
|Нефтехимик
|22
|31
|9
|Арсенал Т
|22
|29
|10
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12