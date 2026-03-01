02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Чайка - СКА-Хабаровск 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:00
01 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Чайка
СКА-Хабаровск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - СКА-Хабаровск, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Чайка
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Чайка0 : 0СКА-Хабаровск
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Чайка
28.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Чайка2 : 1СКА-Хабаровск
04.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Чайка
09.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск3 : 2Чайка
24.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Чайка0 : 2СКА-Хабаровск
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 5 : 3Чайка
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Чайка1 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Чайка2 : 4
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 4 : 1Чайка
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 0Чайка
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 2СКА-Хабаровск
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур СКА-Хабаровск0 : 2
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 Ротор2231
8 Нефтехимик2231
9 Арсенал Т2229
10 СКА-Хабаровск2129
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2112

