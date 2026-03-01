02:37 ()
Воскресенье 01 марта
Динамо М - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 12:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Марта 2026 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Динамо М
Крылья Советов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Ролан Александрович Гусев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Динамо М4 : 0Крылья Советов
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов2 : 3Динамо М
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4Динамо М
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 3Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6Динамо М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 1
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М1 : 2
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Динамо М1 : 0
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 1 3 : 5Динамо М
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 1Динамо М
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов5 : 3
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов3 : 2 ДВ
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1921
10 Динамо М1821
11 Ростов1921
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Оренбург1915
14
Стыковая зона
Динамо Мх1815
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи189

Отзывы и комментарии к матчу

