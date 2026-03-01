Динамо М - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ролан Александрович Гусев
|Магомед Мусаевич Адиев
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|05.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|17.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 1
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 3
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2 ДВ
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|19
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|19
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|19
|15
| 14
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9