Эльче - Эспаньол 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Эспаньол, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|21
|зщ
|Лео Петро
|6
|зщ
|Педро Бигас
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|15
|нп
|Тете Моренте
|24
|нп
|Лукас Сепеда
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|9
|нп
|Андре Силва
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|19
|нп
|Кике
|24
|нп
|Тайрис Долан
|Эдер Сарабия
|Маноло Гонсалес
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.04.2015
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|09.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|26
|35
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Райо Вальекано
|25
|27
|15
|Алавес
|26
|27
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17