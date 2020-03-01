02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Эльче - Эспаньол 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
01 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Эльче
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Эспаньол, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Эспаньол
Барселона
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
21 Франция зщ Лео Петро
6 Испания зщ Педро Бигас
23 Испания зщ Виктор Чуст
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
15 Испания нп Тете Моренте
24 Чили нп Лукас Сепеда
11 Испания нп Херман Валера
20 Уругвай нп Альваро Родригес
9 Португалия нп Андре Силва
13 Сербия вр Марко Дмитрович
22 Испания зщ Карлос Ромеро
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
38 Германия зщ Клеменс Ридель
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
17 Испания нп Хофре Каррерас
19 Испания нп Кике
24 Англия нп Тайрис Долан
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Эспаньол1 : 0Эльче
27.04.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
18.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Эспаньол2 : 0Эльче
19.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Эльче0 : 1Эспаньол
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол2 : 2Эльче
10.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Эспаньол1 : 2Эльче
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
06.04.2015 Испания - Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1Эльче
02.11.2014 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 1Эспаньол
09.03.2014 Испания - Примера 27-й тур Эспаньол3 : 1Эльче
20.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Эльче
13.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Эльче0 : 0
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 1Эльче
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эльче1 : 3
23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2Эльче
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 4 : 2Эспаньол
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол2 : 2
09.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 1Эспаньол
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 2
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2651
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2635
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Райо Вальекано2527
15 Алавес2627
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2417

