Гавр - ПСЖ 28 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Мори Дио
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|45
|пз
|Исса Сумаре
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|33
|нп
|Кенни Кетан
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|6
|зщ
|Илья Забарный
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|27
|пз
|Дро Фернандес
|17
|пз
|Витинья
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|Дидье Дигар
|Луис Энрике
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|37
| 6
Лига конференций
|Ренн
|23
|37
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|23
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13