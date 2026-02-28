00:42 ()
Гавр - ПСЖ 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 22:05
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
28 Февраля 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Гавр
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
ПСЖ
Париж
99 Сенегал вр Мори Дио
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
4 Франция зщ Готье Льорис
18 Франция зщ Янис Зуауи
19 Франция зщ Люка Гурна-Дуат
13 Мали зщ Фоде Дукур
26 Франция пз Саймон Эбоног
14 Франция пз Рассул Ндиайе
45 Сенегал пз Исса Сумаре
17 Марокко пз Софьян Буфаль
33 Франция нп Кенни Кетан
39 Россия вр Матвей Сафонов
6 Украина зщ Илья Забарный
4 Бразилия зщ Лукас Бералдо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
27 Испания пз Дро Фернандес
17 Португалия пз Витинья
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
49 Сенегал нп Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Испания Луис Энрике
История личных встреч
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
19.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур ПСЖ2 : 1Гавр
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Гавр1 : 4ПСЖ
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 3Гавр
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр0 : 2ПСЖ
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 0Гавр
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Гавр2 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Гавр2 : 1
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Гавр
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 0
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ2 : 2
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур ПСЖ3 : 0
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 3ПСЖ
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 3 : 1ПСЖ
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2352
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2337
6
Лига конференций
Ренн2337
7 Страсбург2334
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2331
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

