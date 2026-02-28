Хераклес - ПСВ Эйндховен 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|27
|зщ
|Jop Tijink
|24
|зщ
|Иван Месик
|3
|зщ
|Jannes Wieckhoff
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|19
|пз
|Лука Куленович
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|9
|пз
|Наджи Унювар
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|5
|нп
|Иван Перишич
|27
|нп
|Деннис Ман
|21
|нп
|Мирон Боадю
|Петер Бош
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|06.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|31
|9
|Гронинген
|24
|31
|10
|Херенвен
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17