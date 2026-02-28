00:42 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Хераклес - ПСВ Эйндховен 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:45
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
28 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Хераклес
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
27 Нидерланды зщ Jop Tijink
24 Словакия зщ Иван Месик
3 Германия зщ Jannes Wieckhoff
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
9 Нидерланды пз Наджи Унювар
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
70 Австралия нп Айдин Хрустич
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
5 Хорватия нп Иван Перишич
27 Румыния нп Деннис Ман
21 Нидерланды нп Мирон Боадю
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПСВ Эйндховен4 : 3Хераклес
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Хераклес
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Хераклес1 : 3ПСВ Эйндховен
16.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Хераклес
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 6ПСВ Эйндховен
06.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
27.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес1 : 1ПСВ Эйндховен
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Хераклес
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Хераклес0 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 1Хераклес
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Хераклес2 : 1
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 4 : 2Хераклес
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2437
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2431
9 Гронинген2431
10 Херенвен2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

