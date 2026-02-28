00:43 ()
Мотор - Корона 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 18:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
28 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Мотор
Корона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Корона, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0Мотор
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 0Мотор
04.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Корона
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Мотор
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Мотор2 : 3
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 4 : 1Мотор
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор2 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Корона1 : 2
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Корона
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 2
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 2Корона
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Корона2230
9 Пяст2329
10 Радомяк2128
11 Погонь2228
12 Лехия2227
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

Отзывы и комментарии к матчу

