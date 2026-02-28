Спартак Кс - Ротор 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2026 15:00
28 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Ротор, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Таранухин
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 16-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 8-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|17.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 2
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|21
|34
|5
|КАМАЗ
|22
|33
|6
|Челябинск
|21
|32
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|Арсенал Т
|22
|29
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Нефтехимик
|21
|28
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12