Спартак Кс - Ротор 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 15:00
28 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Спартак Кс
Ротор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Ротор, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Ротор1 : 2Спартак Кс
29.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 16-й тур Ротор2 : 0Спартак Кс
03.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 8-й тур Спартак Кс0 : 1Ротор
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Спартак Кс0 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Спартак Кс
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Спартак Кс0 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 2Спартак Кс
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Спартак Кс3 : 1
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Ротор
24.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Ротор0 : 2
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 0Ротор
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Ротор3 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Ротор1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 КАМАЗ2233
6 Челябинск2132
7 Ротор2130
8 Арсенал Т2229
9 СКА-Хабаровск2129
10 Нефтехимик2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

Отзывы и комментарии к матчу

