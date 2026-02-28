00:43 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Металлист 1925 - Александрия 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 15:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
28 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Металлист 1925
Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Александрия, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4Металлист 1925
11.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 3Александрия
05.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Александрия1 : 0Металлист 1925
15.04.2023 Украина - Премьер-лига 21-й тур Металлист 19250 : 0Александрия
27.02.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Александрия3 : 3Металлист 1925
05.11.2021 Украина - Премьер-лига 14-й тур Александрия2 : 0Металлист 1925
26.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Металлист 19252 : 5Александрия
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 0
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Металлист 1925
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Металлист 1925
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Металлист 1925
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Металлист 19251 : 3
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Александрия1 : 1
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Александрия
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Александрия0 : 1
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1721
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

