АВС - Эштрела 28 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эштрела, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|97
|зщ
|Mateus Pivo
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Пауло Витор
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|70
|пз
|Рони
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|20
|пз
|Диего Дуарте
|7
|нп
|Тумане
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|83
|зщ
|Otavio Fernandes
|4
|зщ
|Стефан Лекович
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|6
|пз
|Kevin Jansson
|39
|пз
|Eddy Doue
|19
|пз
|Паулу Морейра
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|11
|нп
|Жовани Кабрал
|9
|нп
|Родриго Перейра
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|20.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|58
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|23
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|24
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|23
|8