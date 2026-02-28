00:42 ()
АВС - Эштрела 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:30
28 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
АВС
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эштрела, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эштрела
Амадора
1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
97 Бразилия зщ Mateus Pivo
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
3 Бразилия зщ Пауло Витор
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
70 Бразилия пз Рони
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
27 Испания пз Анхель Альгобия
20 Парагвай пз Диего Дуарте
7 Португалия нп Тумане
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
83 Бразилия зщ Otavio Fernandes
4 Сербия зщ Стефан Лекович
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
6 Швеция пз Kevin Jansson
39 Кот-д'Ивуар пз Eddy Doue
19 Португалия пз Паулу Морейра
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
9 Бразилия нп Родриго Перейра
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела3 : 0АВС
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 1АВС
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1Эштрела
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0АВС
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур АВС3 : 0
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 1АВС
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала 3 : 2 ДВАВС
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур АВС0 : 4
20.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 2
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Эштрела
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эштрела1 : 0
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 1Эштрела
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2333
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

