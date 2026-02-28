Барселона - Вильярреал 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Вильярреал, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|пз
|Марк Берналь
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Педри
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|Ханс-Дитер Флик
|Марселино Гарсия Тораль
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 5
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Алавес
|25
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|26
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17