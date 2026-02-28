00:40 ()
Барселона - Вильярреал 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
28 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Барселона
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Вильярреал, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
5ИспаниязщПау Кубарси
22ИспанияпзМарк Берналь
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
8Испанияпз Педри
9ПольшанпРоберт Левандовски
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
20ИспаниянпАльберто Молейро
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
21.12.2025Испания — Примера17-й турВильярреал0 : 2Барселона
18.05.2025Испания — Примера37-й турБарселона2 : 3Вильярреал
22.09.2024Испания — Примера6-й турВильярреал1 : 5Барселона
27.01.2024Испания - Примера22-й турБарселона3 : 5Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4Барселона
12.02.2023Испания - Примера21-й турВильярреал0 : 1Барселона
20.10.2022Испания - Примера10-й турБарселона3 : 0Вильярреал
22.05.2022Испания - Примера38-й турБарселона0 : 2Вильярреал
27.11.2021Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 3Барселона
25.04.2021Испания - Примера32-й турВильярреал1 : 2Барселона
22.02.2026Испания — Примера25-й турБарселона3 : 0
16.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 1Барселона
12.02.2026Кубок Испании1/2 финала4 : 0Барселона
07.02.2026Испания — Примера23-й турБарселона3 : 0
03.02.2026Кубок Испании1/4 финала1 : 2Барселона
22.02.2026Испания — Примера25-й турВильярреал2 : 1
18.02.2026Испания — Примера16-й тур0 : 1Вильярреал
14.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 1Вильярреал
09.02.2026Испания — Примера23-й турВильярреал4 : 1
31.01.2026Испания — Примера22-й тур2 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2551
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Алавес2527
15 Райо Вальекано2426
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

