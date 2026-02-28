Краснодар - Ростов 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мурад Олегович Мусаев
|Джонатан Альба
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 6
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|3 : 0
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 5 : 4
|27.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|11.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|04.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|01.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|19
|42
|2
|Краснодар
|18
|40
|3
|Локомотив М
|18
|37
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|18
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|18
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|18
|12
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9