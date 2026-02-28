00:39 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Краснодар - Ростов 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 13:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Февраля 2026 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Краснодар
Ростов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турКраснодар0 : 1Ростов
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турРостов0 : 0Краснодар
05.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Краснодар4 : 2Ростов
20.06.2025Россия — МФЛ11-й турРостов2 : 6Краснодар
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турРостов0 : 1Краснодар
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов2 : 2Краснодар
14.09.2024Мир Российская Премьер-лига8-й турКраснодар2 : 0Ростов
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар0 : 0Ростов
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Краснодар3 : 2Ростов
08.03.2024Мир Российская Премьер-лига20-й турРостов2 : 1Краснодар
17.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Краснодар0 : 1 ДВ
10.02.2026WINLINE Зимний Кубок РПЛКруговой турнир1 : 0Краснодар
06.02.2026WINLINE Зимний Кубок РПЛКруговой турнирКраснодар3 : 0
03.02.2026WINLINE Зимний Кубок РПЛКруговой турнир2 : 2 5 : 4Краснодар
27.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Краснодар2 : 1
21.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20265 : 2Ростов
18.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20263 : 1Ростов
11.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Ростов0 : 0
04.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Ростов3 : 0
01.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Ростов0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1942
2 Краснодар1840
3 Локомотив М1837
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Динамо Мх1815
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород1814
15
Зона вылета
Оренбург1812
16
Зона вылета
Сочи189

