Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Комо - Лечче 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
28 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Комо
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лечче, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Комо
Комо
Лечче
Лечче
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
14 Испания зщ Хакобо Рамон
3 Испания зщ Алекс Валле
31 Косово зщ Мергим Войвода
34 Бразилия зщ Диего Карлос
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
79 Мавритания пз Умар Нгом
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
99 Марокко нп Валид Хеддира
19 Замбия нп Ламек Банда
Испания Сеск Фабрегас
Италия Эусебио Ди Франческо
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Лечче0 : 3Комо
19.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Лечче0 : 3Комо
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0Лечче
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0Комо
05.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Комо1 : 1Лечче
29.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Лечче1 : 1Комо
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Комо
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Комо
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Комо1 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Комо
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Комо0 : 0
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 2
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Лечче
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Лечче2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Лечче
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 0
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Удинезе2632
12 Парма2632
13 Кальяри2629
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2624
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

