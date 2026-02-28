Комо - Лечче 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лечче, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|34
|зщ
|Диего Карлос
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|79
|пз
|Умар Нгом
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|99
|нп
|Валид Хеддира
|19
|нп
|Ламек Банда
|Сеск Фабрегас
|Эусебио Ди Франческо
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|19.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Удинезе
|26
|32
|12
|Парма
|26
|32
|13
|Кальяри
|26
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15