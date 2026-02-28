00:39 ()
Динамо Мх - Рубин 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 18:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
28 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Динамо Мх
Рубин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Рубин, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
12.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турРубин1 : 0Динамо Мх
07.12.2024Мир Российская Премьер-лига18-й турДинамо Мх2 : 3Рубин
23.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турРубин2 : 0Динамо Мх
27.05.2023Россия — Мелбет Первая лига33-й турРубин2 : 0Динамо Мх
06.11.2022Россия — Мелбет Первая лига17-й турДинамо Мх0 : 1Рубин
17.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Динамо Мх2 : 1
15.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 0Динамо Мх
12.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 3Динамо Мх
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Динамо Мх3 : 0
02.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 4Динамо Мх
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин1 : 0
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 0Рубин
15.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин2 : 0
08.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин2 : 0
04.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1942
2 Краснодар1840
3 Локомотив М1837
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Динамо Мх1815
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород1814
15
Зона вылета
Оренбург1812
16
Зона вылета
Сочи189

