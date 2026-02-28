Херенвен - Спарта 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|28
|зщ
|Християн Петров
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|7
|нп
|Максенс Ривера
|18
|нп
|Лассе Нордос
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Пелле Клемент
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|Морис Стейн
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|05.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|31
|9
|Гронинген
|24
|31
|10
|Херенвен
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17