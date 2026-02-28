00:42 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

Херенвен - Спарта 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:30
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
28 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
Херенвен
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Спарта
Роттердам
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
28 Болгария зщ Християн Петров
16 Швеция пз Marcus Linday
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
20 Дания нп Jacob Trenskow
7 Франция нп Максенс Ривера
18 Норвегия нп Лассе Нордос
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
10 Нидерланды пз Ayoni Santos
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Спарта0 : 3Херенвен
12.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Спарта3 : 1Херенвен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Херенвен2 : 0Спарта
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта2 : 1Херенвен
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Херенвен1 : 3Спарта
15.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Спарта4 : 0Херенвен
05.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен0 : 0Спарта
03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта1 : 1Херенвен
11.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен0 : 0Спарта
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен1 : 2Спарта
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1Херенвен
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Херенвен4 : 2
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 3Херенвен
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0Херенвен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 4 : 1Херенвен
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1Спарта
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Спарта1 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 2Спарта
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта2 : 0
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2437
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2431
9 Гронинген2431
10 Херенвен2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close