Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
28 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
7 Бразилия пз Жоэлинтон
20 Швеция нп Энтони Эланга
27 Германия нп Ник Вольтемаде
11 Англия нп Харви Барнс
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
45 Англия пз Харрисон Армстронг
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед3 : 2
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 6Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Эвертон
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Эвертон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

