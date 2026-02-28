Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Жоэлинтон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|Эдди Хау
|Дэвид Мойес
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 6
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10