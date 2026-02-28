Овьедо - Атлетико М 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Атлетико М, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|6
|пз
|Кваси Сибо
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|16
|зщ
|Науэль Молина
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|22
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|Гильермо Хорхе Альмада
|Диего Симеоне
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Алавес
|25
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|26
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17