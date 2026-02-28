00:40 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Овьедо - Атлетико М 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 22:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
28 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Овьедо
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Атлетико М, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
16АнголазщДавид Карму
25ИспаниязщХавьер Лопес
12ИспаниязщДаниэль Кальво
6ГанапзКваси Сибо
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
5ИспанияпзАльберто Рейна
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
9УругвайнпФедерико Виньяс
13СловенияврЯн Облак
3ИталиязщМаттео Руджери
16АргентиназщНауэль Молина
18ИспаниязщМарк Пубиль
2УругвайзщХосе Хименес
6Испанияпз Коке
4ИспанияпзРодриго Мендоса
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
22НигериянпАдемола Лукман
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
УругвайГильермо Хорхе Альмада
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
29.11.2025Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 0Овьедо
04.01.2023Кубок Испании1/16 финалаОвьедо0 : 2Атлетико М
21.02.2026Испания — Примера25-й тур3 : 3Овьедо
15.02.2026Испания — Примера24-й турОвьедо1 : 2
31.01.2026Испания — Примера22-й турОвьедо1 : 0
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Овьедо
17.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 2Овьедо
24.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчАтлетико М4 : 1
21.02.2026Испания — Примера25-й турАтлетико М4 : 2
18.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч3 : 3Атлетико М
15.02.2026Испания — Примера24-й тур3 : 0Атлетико М
12.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетико М4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2551
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Алавес2527
15 Райо Вальекано2426
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

