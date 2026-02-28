00:43 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
ГКС Катовице - Гурник З 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 21:15
28 Февраля 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
ГКС Катовице
Гурник З

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Гурник З, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0ГКС Катовице
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур ГКС Катовице2 : 1Гурник З
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 0ГКС Катовице
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 1ГКС Катовице
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур ГКС Катовице1 : 0
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0ГКС Катовице
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Гурник З0 : 1
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Гурник З
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З2 : 1
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 5 : 2Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Корона2230
9 Пяст2329
10 Радомяк2128
11 Погонь2228
12 Лехия2227
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

